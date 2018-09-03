В Лунинце в подвале многоэтажки мужчина обустроил нарколабораторию

СЕГОДНЯ 20:19 2018-09-03T21:13:55+03:00

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Безработный и бессемейный лунинчанин все свободное время употребил на, чтобы создать целое наркопроизводство, сообщает ресурс Медиа-Полесье.

Во-первых, мужчина приспособил подвал многоквартирного дома, в котором он проживает, для выращивания дурманящих культур, в том числе конопли. А во-вторых, 31-летний мужчина еще взял в аренду в сельской местности дом, который так же приспособил под производство наркотиков.

Под «наркотеплицы» злоумышленник даже снял отдельный дом в сельской местности. Фото: media-polesye.by.

Эти незаконные «теплицы» обнаружили сотрудники наркоконтроля Лунинца. А в гараже злоумышленника еще нашли сверток с коноплей, различные курительные приспособления, весы и другие «принадлежности» наркомана.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков. Сообщается, что обвиняемый нигде не работает и не женат, раньше судим не был. Если выяснится, что лунинчанин еще и торговал наркотиками, то тогда его могут осудить максимально на 15 лет.