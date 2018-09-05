Фотофакт. В парке Горького вырубают самую большую иву

СЕГОДНЯ 10:58 2018-09-05T11:34:41+03:00

Специалисты Ботанического сада и "Зеленстроя" признали дерево аварийным, потому что у него была обнаружена стволовая гниль

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Парк Горького славится обилием местных пород деревьев: берез, елей, рябин, лип. Особым символом парка стала большая плакучая ива, которая располагалась у входа со стороны улицы Фрунзе. Однако 5 сентября рабочие стали срубать ветки и обрезать кроны дерева.

В администрации парка нам объяснили, что решение о вырубке ивы было принято после обследования, которое проводили специалисты Ботанического сада и «Зеленстроя» Партизанского района.

- Обследование дерева начали проводить после того, как в безветренную погоду там упала ветка, - рассказывают в администрации парка. - Оно показало, что у дерева - стволовая гниль. И оно находится в аварийном состоянии. А ива расположена на центральной аллее парка, если она упадет, могут пострадать люди. Поэтому комиссией было принято решение об удалении дерева.

Дерево признали аварийным из-за стволовой гнили Фото: фейсбук Ольга Чекулаева

Кстати, в этом парке уже не раз поднимался вопрос о вырубке деревьев. Пару лет назад там уже вырубали ивы вдоль набережной.