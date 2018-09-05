В Минске легковушка насмерть сбила мотоциклиста

СЕГОДНЯ 11:27 2018-09-05T12:12:24+03:00

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ДТП произошло в Минске вечером 4 сентября. 39-летняя водитель автомобиля КIА выезжала из двора на улице Пригородная на полосу встречного движения, как вдруг столкнулась на дороге с мотоциклом Yamaha. 43-летнего водителя отбросило машину BMW, которая ехала за мотоциклом. Об этом сообщается Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель мотоцикла скончался до приезда скорой помощи, водитель КIА доставлена в больницу.

Мотоциклист погиб на месте, водитель легковушки доставлена в больницу ФОТО:УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Обстоятельства ДТП выясняются.