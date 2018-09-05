2018-09-05T12:12:24+03:00
Происшествия

В Минске легковушка насмерть сбила мотоциклиста

Водитель мотоцикла погиб на месте, водитель машины доставлена в больницу
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
Поделиться:
В Минске легковушка сбила мотоциклиста ФОТО:УГАИ ГУВД МингорисполкомаВ Минске легковушка сбила мотоциклиста ФОТО:УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Изменить размер текста:

ДТП произошло в Минске вечером 4 сентября. 39-летняя водитель автомобиля КIА выезжала из двора на улице Пригородная на полосу встречного движения, как вдруг столкнулась на дороге с мотоциклом Yamaha. 43-летнего водителя отбросило машину BMW, которая ехала за мотоциклом. Об этом сообщается Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель мотоцикла скончался до приезда скорой помощи, водитель КIА доставлена в больницу.

Мотоциклист погиб на месте, водитель легковушки доставлена в больницу ФОТО:УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Мотоциклист погиб на месте, водитель легковушки доставлена в больницу ФОТО:УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Обстоятельства ДТП выясняются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В доме в Витебской области произошел пожар, спасатели эвакуировали 18 человек
Фотофакт. В парке Горького вырубают самую большую иву
Дома, сараи и солома. Из-за молнии в Гродненской области за сутки произошло 7 пожаров
Глава МИД: «Евросоюз по отношению к Беларуси не предпринимает каких-либо дискриминационных мер»
Земфира записала песню на стихи Бродского
Стало известно, кто выиграл квартиру от «Евроопт»
Лукашенко подписал указ "О пустующих и ветхих домах"
Пограничники раскрыли схему по побегу россиян в ЕС
Под Малоритой пьяный велосипедист попал под колеса грузовика
Белорус с помощью ДНК-теста спустя 35 лет нашел дочь в России
Грузовик со свиньями врезался в дерево
Кремль готовится к визиту Путина в Могилев
Билборд с Некляевым провисел в Минске несколько часов, за компанию убрали и Жигамонта
В Гомеле за вымогательство задержали бывшего участника банды Морозова
В Пинске два дня искали тело утонувшего рыбака
В Быховской больнице наказали должностных лиц за то, что недокармливали пациентов