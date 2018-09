Фотофакт. В Минске загорелся «Кадиллак»

СЕГОДНЯ 14:35 2018-09-05T15:40:20+03:00

5 сентября в Минске, на улице Маяковского, загорелось автомобиль «Кадиллак» 1992 года выпуска. Об этом сообщается в Твиттере МЧС Минска.

Владелец авто находился в этот момент в салоне. К счастью, он не пострадал. Владелец говорит, что возгорание произошло из-за того, что под капотом полыхнуло топливо.

На место тут же выехали пожарные, возгорание удалось потушить. Обстоятельства произошедшего будут выясняться.

Кстати, фото, которое было опубликовано в твиттере МЧС, очень похоже на обложку альбома группы Portugal. The Man - Woodstock. Самую популярную песню с него, Feel It Still, вы наверняка слышали!