2018-09-05T15:40:20+03:00
Минск

Фотофакт. В Минске загорелся «Кадиллак»

Водитель авто находился в этот момент в салоне. К счастью, он не пострадал
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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"Кадиллак" загорелся на улице Маяковского Фото: Твиттер МЧС Минска."Кадиллак" загорелся на улице Маяковского Фото: Твиттер МЧС Минска.
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5 сентября в Минске, на улице Маяковского, загорелось автомобиль «Кадиллак» 1992 года выпуска. Об этом сообщается в Твиттере МЧС Минска.

Владелец авто находился в этот момент в салоне. К счастью, он не пострадал. Владелец говорит, что возгорание произошло из-за того, что под капотом полыхнуло топливо.

На место тут же выехали пожарные, возгорание удалось потушить. Обстоятельства произошедшего будут выясняться.

Кстати, фото, которое было опубликовано в твиттере МЧС, очень похоже на обложку альбома группы Portugal. The Man - Woodstock. Самую популярную песню с него, Feel It Still, вы наверняка слышали!

Так выглядит обложка альбома группы Potugal. The Man. Найдите 10 отличий!

Так выглядит обложка альбома группы Potugal. The Man. Найдите 10 отличий!

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