2018-09-05T17:47:05+03:00
Происшествия

В Брестском районе девушка на легковушке протаранила забор частного дома

Водителя и пассажирку с травмами доставили в больницу
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Девушка не справилась с управлением, выехала на обочину и врезалась в забор дома № 31 Фото: ГАИ Брестской области.Девушка не справилась с управлением, выехала на обочину и врезалась в забор дома № 31 Фото: ГАИ Брестской области.
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Необычное ДТП произошло в деревне Борисы Брестского района около часа ночи. 22-летняя жительница соседней деревни Богданы ехала на автомобиле «Фиат Пунто» по улице Брестской. Затем она не справилась с управлением, выехала на обочину и врезалась в забор дома №31.

В итоге девушка и ее 19-летняя пассажирка с травмами госпитализированы в областную больницу Фото: ГАИ Брестской области.

В итоге девушка и ее 19-летняя пассажирка с травмами госпитализированы в областную больницу Фото: ГАИ Брестской области.

В итоге девушка и ее 19-летняя пассажирка с травмами госпитализированы в областную больницу, сообщает ГАИ Брестской области.

Известно, что водительское удостоверение девушка получила совсем недавно - 12 октября 2017 года. Сейчас проводится проверка, была ли она трезва во время ДТП.

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