Лукашенко собрал урожай картофеля и арбузов на своем участке

5 Сент. 21:38 2018-09-06T11:09:49+03:00

Он присоединился к уборке урожая в среду, 5 сентября

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Всего на президентском участке выращивается картофель нескольких сортов - "Уладар", "Королева Анна" и "Сатина". В этот день убрали все три, и сразу же картофель отсортировали.

На президентском участке выращивается картофель нескольких сортов. Фото: president.gov.by

Несмотря на частично засушливое лето, год выдался картофельным, а урожай на президентском поле получен приличный - с площади в 1,5 га убрали 60 тонн. Таким образом, урожайность составила 400 ц/га, сообщили в пресс-службе главы государства.

Александр Лукашенко во время сбора арбузов. Фото: president.gov.by

Сорт "Уладар" выведен белорусскими агрономами, а остальные два - немецкой селекции.

Лукашенко собрал урожай арбузов на своем участке. Фото: president.gov.by

Бахчевых на площади в 1,6 га сегодня собрали 42 тонны, но это только на одном поле. Сельхозработы на подворье президента продолжатся.