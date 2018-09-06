Фотофакт: странную могилу заметили на гомельском кладбище

СЕГОДНЯ 08:32 2018-09-06T10:26:53+03:00

Судя по памятнику, оформленному на церковно-славянском языке, здесь похоронены пять человек

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На действующем гомельском кладбище «Стукачевское» необычную могилу заметил корреспондент «Комсомолки». Недалеко от входа в некрополь стоит памятник с портретами пятерых человек, оформленный на церковно-славянском языке. Судя по надписям на плите, все пятеро, трое мужчин и две женщины, - лингвисты по фамилии Карнаковы.

Годы рождения и смерти у всех совершенно разные. Самый старший родился в 1902 году, умер в 1982-м - это Григорий Давыдович, глава семьи. Мария Людвиговна, судя по всему, его жена, а остальные - их дети. Один их них, Михаил, умер в 2016 году.

Необычную могилу заметили на гомельском кладбищеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Эпитафия тоже весьма необычная. «В тоске память о доблестном роде. (…) Каторга, тюрьмы, ссылки, репрессии, ГУЛАГи, войны, ЧАЭС, расстрелы… Как патриоты, жизнь отдали Родине, а грядущее не рассмотрели...»

Увенчана плита образом Бога-Отца с двумя голубями. На обратной стороне памятника тоже изображены некоторые из похороненных - уже в полный рост.

На обратной стороне памятника тоже изображены некоторые из похороненных - уже в полный ростФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Кстати, рядом с могилой есть еще несколько интересных памятников, в том числе - погибшим во время гражданской войны в России. Также недалеко расположены иудейская, мусульманская могилы.