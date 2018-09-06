В центре Минска ко Дню города установили огромный торт
Инсталяция находится у ратуши
В центре Минска появился огромный торт. Фото из Twitter Мингорисполкома
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– Возле ратуши появился огромный торт ко дню рождения столицы, – сообщили в Twitter-аккаунте Мингорисполкома в четверг вечером.
Немного позже инсталяция дополнится тремя свечами – это будут объемные цифры с возрастом города – «9», «5», «1».
В центре Минска появился огромный торт. Фото из Twitter Мингорисполкома
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