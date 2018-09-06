2018-09-06T21:09:08+03:00
Общество

В центре Минска ко Дню города установили огромный торт

Инсталяция находится у ратуши
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
В центре Минска появился огромный торт. Фото из Twitter МингорисполкомаВ центре Минска появился огромный торт. Фото из Twitter Мингорисполкома
Изменить размер текста:

– Возле ратуши появился огромный торт ко дню рождения столицы, – сообщили в Twitter-аккаунте Мингорисполкома в четверг вечером.

Немного позже инсталяция дополнится тремя свечами – это будут объемные цифры с возрастом города – «9», «5», «1».

В центре Минска появился огромный торт. Фото из Twitter Мингорисполкома

В центре Минска появился огромный торт. Фото из Twitter Мингорисполкома

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Районы Минска: Пить воду лучше в Советском районе, а квартиру покупать - в Первомайском

День города в музеях Минска 8 и 9 сентября 2018 года: Койдановская улица, кино в Ратуше и летучие мыши

Как будет ходить транспорт в День города в Минске 8 и 9 сентября 2018 года

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Большую часть белорусов устраивает скорость реигирования милиции
Белорусы незаконно пересекли границу ради рогов и металлолома
В Национальной библиотеке отметили 400-летие первого в мире «Букваря»
В Бобруйске мужчина погиб на пожаре в нежилом доме
Румас считает, что белорусское правительство можно сократить
В двух барановичских гимназиях открылись STEM-центры
В одном из минских бомбоубежищ обнаружили аптечки с психотропами
Мозырского потрошителя котов объявили в розыск
В Гродненской области 11 человек мошенничали со страховкой
Инспекторы ГАИ спасли самоубийцу в Минске
Лукашенко поручил главе СК взять под личный контроль дело о смерти ребенка в Ганцевичах
Лукашенко спросил Носкевича о резонансных делах: «Все ли там честно?»
В Витебске выпь из Красной книги забрела в служебное помещение
В Новополоцке в стоматологическом отделении нашли ртуть
Задержан водитель, сбивший насмерть велосипедиста в Молодечненском районе
Лукашенко - Румасу: «Какая работа в правительстве ведется?»
В Беларуси начались командно-штабные учения Вооруженных сил‍