В воскресенье, 9 сентября, в парке Победы впервые пройдут «Европейские голодные игры»
Для минчан подготовили три конкурса: кулинарный, творческий и командный. Им предложат приготовить хот-дог за 20 секунд и съесть его без помощи рук, нарисовать копию картины Ван Гога кетчупом и горчицей или романтично съесть одну сосиску на двоих, как это делали герои мультфильма “Леди и Бродяга”. Рекордсменов ждут призы от сети АЗС “А-100”.
В финальной битве “Европейских голодных игр” участники будут поедать хот-доги на время. 10 “спортсменов” прошли отборочные туры и уже доказали, что могут съесть хот-дог за 25 секунд, еще 10 участников выберут из посетителей парка.
Победителю “Европейских голодных игр” достанется золотая хот-дог-карта, которая дает возможность в течение месяца бесплатно обедать во всей сети АЗС “А-100”. Приходи и докажи всему Минску, что ты не дилетант, а достоин звания главного ценителя хот-догов!
Где? Парк Победы
Когда? 9 сентября
Во сколько? 14.00
Европейские голодные игры