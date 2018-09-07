«В банку не поместится». В Брестской области пенсионер вырастил килограммовый помидор

СЕГОДНЯ 14:29 2018-09-07T14:32:31+03:00

Томаты по полкило для Николая Грома не редкость. А вот такой серьезный урожай он собрал впервые

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Очередной чудо-урожай этого года - килограммовый помидор! В этот раз в деревне Еремичи Брестской области. Вырастил его Николай Гром. Вместе с женой Татьяной весной они высадили на грядку около сотни кустов помидоров разных сортов.

- Обычно граммов по 500 бывали, и то не всегда, - цитирует Николая «Кобринский вестник». - А в этом сезоне все большие и среди них вот такие экземпляры попадаются.

Пока планов на огромный помидор у Николая нет. Но уж точно в банку целиком такой не поместится.

Почти килограмм! Фото: «Кобринский вестник»

Кстати, совсем недавно Сергей Гавранин из Гродно вместе с женой вырастил 400-килограммовую тыкву. Соседи сразу даже не поверили, что она настоящая.