2018-09-07T21:33:23+03:00
Спорт

Минское «Динамо» проиграло «Нефтехимику» и выдало худший старт в КХЛ

Третье поражение подряд
Захар ПЛАТОНОВ
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Хоккеисты много работают, но результаты в первых играл были отрицательные. Фото: ХК Динамо МинскХоккеисты много работают, но результаты в первых играл были отрицательные. Фото: ХК Динамо Минск
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Сегодня «зубры» провели третий матч выездной серии. Напомним, в первых двух играх нового сезона КХЛ подопечные Горди Дуайера уступили «Ак Барсу» (0:2) и «Торпедо» (2:3).

Прервать череду поражений не получилось - 1:2. Ранее в истории КХЛ не было случая, чтобы в первых трех играх сезона «зубры» не набрали ни одного очка.

Нефтехимик – Динамо Минск – 2:1

Шайбы:1:0 – 10 Шарипзянов (Кулаков)

2:0 – 23 Няттинен (Пуустинен)

2:1 – 52 Пулккинен (Беннетт, Уиркош)

В понедельник «Динамо» на своем льду сыграет с «Йокеритом».

7 сентября – годовщина гибели команды ярославского «Локомотива». Минское «Динамо» играло с лентами, напоминающими об этом. Фото: ХК Динамо Минск

7 сентября – годовщина гибели команды ярославского «Локомотива». Минское «Динамо» играло с лентами, напоминающими об этом. Фото: ХК Динамо Минск

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