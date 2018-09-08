2018-09-08T01:22:16+03:00
Происшествия

Странное ЧП в центре Гомеля: на дорогу свалился фонарь

Компании молодежи делали селфи с разбитым светильником
Павел МИЦКЕВИЧ
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Странное ЧП в центре Гомеля: на дорогу свалился фонарьСтранное ЧП в центре Гомеля: на дорогу свалился фонарьФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Вечером в пятницу на перекрестке центральной улицы Советской и проспекта Победы в Гомеле на дорогу упал уличный фонарь. Нет, столб остался на месте. Свалился именно светильник - с самого верха фонаря. Повсюду валялись осколки, но, к счастью, светильник упал на самый край тротуара и немного - на проезжую часть, поэтому ни головы прохожим, ни автомобили фонарь не повредил.

Почему упал фонарь - непонятно. Ведь ни ветра, ни дождя, ни каких-либо природных аномалий в то время в Гомеле не было.

С фонарного столба упал светильник Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

С фонарного столба упал светильникФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Странное происшествие гомельчане восприняли с юмором. Вскоре после ЧП возле упавшего фонаря стали собираться компании молодежи, которые по очереди делали селфи с разбитым светильником.

Коммунальные службы убрали упавший фонарь. Возможно, на его месте появится новый, легкий - диодный.

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