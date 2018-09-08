2018-09-08T12:48:46+03:00
Общество

Лукашенко приехал в центр Минска на лыжероллерах

А его младший сын Николай – на роликах
Григорий ГРИБОВ
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Лукашенко приехал в центр Минска на лыжероллерах. Фото: БелТА.Лукашенко приехал в центр Минска на лыжероллерах. Фото: БелТА.
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Президент Беларуси на лыжероллерах приехал на физкультурно-спортивный праздник, приуроченный к Дню города Минска. Мероприятие проходит на проспекте Победителей в районе Дворца спорта, сообщает belta.by. Вслед за президентом на роликах приехал его младший сын Николай. Планируется, что Александр Лукашенко в составе команды Национального олимпийского комитета будет участвовать в эстафетных гонках на лыжероллерах и роликовых коньках, которые пройдут среди команд органов госуправления и вузов.

Масштабный физкультурно-спортивный праздник пройдет в четырех соревновательных зонах по нескольким видам спорта. Помимо эстафетных гонок в программе международные соревнования на роликовых коньках Roller Stars, соревнования и показательные выступления по спортивным танцам, черлидингу, восточным единоборствам, гиревому спорту, силовому экстриму, воркауту, баскетболу 3х3, парковому волейболу 4х4, фигурному катанию на велосипедах, гребле на байдарках и каноэ, парусному спорту.

Лукашенко приехал в центр Минска на лыжероллерах. Фото: БелТА.

Лукашенко приехал в центр Минска на лыжероллерах. Фото: БелТА.

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