Лукашенко приехал в центр Минска на лыжероллерах

СЕГОДНЯ 10:48 2018-09-08T12:48:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Беларуси на лыжероллерах приехал на физкультурно-спортивный праздник, приуроченный к Дню города Минска. Мероприятие проходит на проспекте Победителей в районе Дворца спорта, сообщает belta.by. Вслед за президентом на роликах приехал его младший сын Николай. Планируется, что Александр Лукашенко в составе команды Национального олимпийского комитета будет участвовать в эстафетных гонках на лыжероллерах и роликовых коньках, которые пройдут среди команд органов госуправления и вузов.

Масштабный физкультурно-спортивный праздник пройдет в четырех соревновательных зонах по нескольким видам спорта. Помимо эстафетных гонок в программе международные соревнования на роликовых коньках Roller Stars, соревнования и показательные выступления по спортивным танцам, черлидингу, восточным единоборствам, гиревому спорту, силовому экстриму, воркауту, баскетболу 3х3, парковому волейболу 4х4, фигурному катанию на велосипедах, гребле на байдарках и каноэ, парусному спорту.