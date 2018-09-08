2018-09-08T13:31:57+03:00
Общество

Фотофакт: слонимский исполком окружили автоматчики

По слухам, из-за инцидента с самоубийством солдата в Слоним едет министр обороны
Григорий ГРИБОВ
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Слонимский исполком окружили автоматчики. Фото: Анна ВОЛОДАЩУК и Кристина СОЛОДУХО, «Слонимская газета».Слонимский исполком окружили автоматчики. Фото: Анна ВОЛОДАЩУК и Кристина СОЛОДУХО, «Слонимская газета».
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Вооруженных людей возле Слонимского райисполкома заметила корреспондент «Слонимской газеты»:

- 7 сентября, отправившись в Слонимский райисполком в 13.30, я увидела возле входа главного госучреждения района грозного бойца с автоматом в руках, - пишет Анна Володащук.

Слонимский исполком окружили автоматчики. Фото: Анна ВОЛОДАЩУК и Кристина СОЛОДУХО, «Слонимская газета».

Слонимский исполком окружили автоматчики. Фото: Анна ВОЛОДАЩУК и Кристина СОЛОДУХО, «Слонимская газета».

Подойдя поближе к часовому, я поинтересовалась у него, что за нововведение, почему такой серьезный вид? На что боец ответил: «В Слоним едет Министр Вооруженных сил». Удалось выяснить, что боец, который охранял вход в райисполком, родом из Слонима.

Слонимский исполком окружили автоматчики. Фото: Анна ВОЛОДАЩУК и Кристина СОЛОДУХО, «Слонимская газета».

Слонимский исполком окружили автоматчики. Фото: Анна ВОЛОДАЩУК и Кристина СОЛОДУХО, «Слонимская газета».

Дежурный райисполкома, который находится внутри здания и строго контролирует вход и выход в это госучреждение, оказывается, не знает, по какой причине возле райисполкома появился часовой. Напомним, что 5 сентября в войсковой части №33933 в Слониме найден повешенным рядовой Орлов. Возможно, приезд Министра связан с этой трагедией.

Слонимский исполком окружили автоматчики. Фото: Анна ВОЛОДАЩУК и Кристина СОЛОДУХО, «Слонимская газета».

Слонимский исполком окружили автоматчики. Фото: Анна ВОЛОДАЩУК и Кристина СОЛОДУХО, «Слонимская газета».

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