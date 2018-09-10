Музыкант Александр Патлис на полумарафоне на руках нес девушку, которая потеряла сознание

СЕГОДНЯ 09:51 2018-09-10T11:19:56+03:00

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- Последний километр шел на скорости и на результат (Александр бежал 21,1 км. - Ред.). Увидел двух парней, которые несли девушку с судорогой и в обмороке. Просто не смог пробежать. Ребята так устали, что больше не могли нести. Я не знаю ее имени, не знаю, откуда она. Я просто занес ее на финиш и передал медикам. Мне кажется, она должна получить медаль. Скорее всего, ее увезли в больницу. Пишу это не ради внимания, поймите правильно. Дорогие организаторы, мой номер 1870, мы зашли на финиш вместе. Помогите найти человека и вручите ей медаль. Она ее заслужила кровью, потом и здоровьем. Если кто-то согласен со мной, плиз. Сделайте репост, - такое сообщение опубликовал Александр Патлис в своем аккаунте в Фейсбуке.

Последний километр дистанции Александр Патлис нес девушку на руках. Фото: скриншот

Напомним, Минский полумарафон - 2018 прошел в воскресенье, 9 сентября. В этом году в нем, по оценкам организаторов, приняли участие около 35 тысяч человек. Первыми стартовали бегуны, которые выбрали дистанцию в 21,1 км, затем те, кто бежал 10,55 км, и последними в 12.30 стартовали участники полумарафона, которые бежали 5,5 км.