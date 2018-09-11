2018-09-11T09:35:11+03:00
Общество

Квартиру от «Евроопт» разыграет директор Белгосцирка

Другие гости розыгрыша - балерина Большого театра, заслуженная артистка Беларуси Людмила Хитрова и участники арт-группы «Беларусы»
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Хозяина новой квартиры определит художественный руководитель Белорусского государственного цирка Витаутас ГригалюнасХозяина новой квартиры определит художественный руководитель Белорусского государственного цирка Витаутас Григалюнас
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Розыгрыш 85-го тура игры «Удача в придачу!» будет по-настоящему торжественным и праздничным. Еще бы - ведь в нем примет участие художественный руководитель Белорусского государственного цирка Витаутас Григалюнас. Он разыграет 65-ю квартиру от «Евроопт» и расскажет о грандиозных премьерах в Белгосцирке.

Совсем скоро кто-то из участников игры станет обладателем квартиры, которая находится в столичном микрорайоне Сухарево на ул. Академика Карского, 8. Еще пятеро удачливых покупателей станут хозяевами новых автомобилей. Также сегодня по всей стране разлетятся более 20 000 денежных призов!

Квартира расположена в доме на улице Карского, 8

Квартира расположена в доме на улице Карского, 8

На сайте evroopt.by в разделе игры «Удача в придачу!» незадолго до начала розыгрыша появится список всех зарегистрированных участников и их игровых кодов. А после розыгрыша там же можно будет найти список всех победителей.

Смотрите розыгрыш в прямом эфире на телеканале ОНТ или в прямой трансляции на страничках «Евроопт» в соцсетях и на сайте evroopt.by. Или приходите в новую студию игры в минский ТРЦ «Е-cити» на ул. Денисовской, 8. Начало - в 18.20.

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