Нужно обставить новую квартиру или заменить устаревшую мебель? Приходите на выставку-ярмарку "Мебель-2018"

СЕГОДНЯ 09:29 2018-09-11T12:07:40+03:00

На выставке вы увидите не только последние новинки дизайна мебели и интерьера, но и сможете получить консультации специалистов, как сделать свой дом уникальным и уютным для жизни

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Модерн, хай-тек, викторианский, лофт, кантри, минимализм… Около 80 стилей и направлений дизайна интерьера. Как не потеряться в выборе? Можно, конечно, напрячься и создать собственный стиль своей квартиры или дома - фьюжн. Купить в одном месте диван, в другом комод, в третьем заказать кухню. Но стоит ли овчинка выделки? Если есть задача обставить новую квартиру или заменить устаревшую обстановку, не надо серфить по интернету, звонить в многочисленные магазины и дизайн-студии - стоит просто прийти на специализированную выставку-ярмарку "Мебель-2018" и найти все буквально в одном месте. И не только увидеть последние новинки дизайна мебели и интерьера, но и поучиться у специалистов и экспертов, как сделать свой дом уникальным и уютным для жизни.

Можно взять пример с работ, представленных медиапартнером выставки журналом "Обстановка", в галерее именитых дизайнеров и архитекторов. Или посоветоваться с экспертами, которые расскажут о последних тенденциях дизайна интерьера и частной архитектуры. Их выступления состоятся 15 сентября (суббота). В 12.00 дизайнер Юрий Алехно, который является победителем многих престижных конкурсов, поделится секретами успешной обстановки в доме. В 13.00 представители студии дизайна GREEN STUDIO покажут новинки дизайна.

Прийти на выставку всей семьей тоже будет хорошим решением. Детям не будет скучно. Для них подготовлена увлекательная программа и фотозона с рыцарями. Они могут посетить и уроки креатива в Школе архитектурного мышления. Архитектор-практик познакомит ребят с популярными сценариями будущего, они рассмотрят футуристические проекты архитекторов и сами создадут проекты и макеты домов будущего. Никто не будет ограничивать полет фантазии ребят. Кто знает, может, и ваш ребенок в будущем станет именитым дизайнером или архитектором?

На выставке подготовлена и обширная программа для специалистов мебельной отрасли и дизайна интерьера. В рамках деловой программы - конференция, на которой эксперты расскажут о новых инструментах маркетинга и продаж следующего года от партнера "Белэкспо" группы компании ASCOM и Анны Заборонок.

По традиции в рамках выставки будут объявлены и победители сразу трех конкурсов. Будут названы "Лучшее мебельное предприятие года", победители Второго республиканского конкурса промышленного дизайна в мебельной отрасли, а также победители конкурса "Лучшая мебель Беларуси - 2017". Победители будут награждены 13 сентября в 14.00.

Выставка-ярмарка "Мебель-2018"

Приглашаем вас принять участие в международной специализированной выставке-ярмарке "МЕБЕЛЬ-2018", которая пройдет с 12 по 15 сентября 2018 года в Футбольном манеже (пр. Победителей, 20/2). Время работы для посетителей:

12 сентября - с 12.00 до 19.00; 13, 14 сентября - с 10.00 до 19.00;

15 сентября - с 10.00 до 16.00.

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