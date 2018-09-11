2018-09-11T21:19:01+03:00
Происшествия

В Логойском районе самогонщики подорвались на своем «производстве»

Мужчины получили ожоги и лишились своего «мини-завода»
Надежда БУТОВИЧ
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В ничем не примечательной хозпостройке разместился самогонный мини-завод. Фото: УВД Минского облисполкома.В ничем не примечательной хозпостройке разместился самогонный мини-завод. Фото: УВД Минского облисполкома.
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ЧП произошло на Логойщине в воскресенье, 9 сентября, уточняют в УВД областного исполкома Минска.

В деревне Старый Млын в лечебное учреждение обратились двое местных жителей. У сельчан были сильные ожоги второй и третьей степени, обожжены лица и туловища, руки и ноги. И хотя мужчины сказали, что пострадали от взорвавшегося в бане парового котла, милиционеры решили проверить достоверность этой информации.

Как оказалось, париться в бане в тот день никто не собирался. А в хозпостройке на подворье, где произошел несчастный случай, обнаружился настоящий самогонный мини-завод. Обнаружено свыше 460 литров самогона и еще 600 литров браги, изъят самогонный аппарат.

Изъято и уничтожено почти 500 литров самогона и 600 литров браги. Фото: УВД Минского облисполкома.

Изъято и уничтожено почти 500 литров самогона и 600 литров браги. Фото: УВД Минского облисполкома.

Когда все открылось, один из мужчин признался, что самогонку гнал знакомый. А в день ЧП они вместе чинили один из котлов.

Все производство уничтожено. Правоохранители ищут хозяина домовладения, где размещался мини-завод, чтобы выяснить его причастность к преступлениям.

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