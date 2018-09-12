Хайпанули: новость про пиранью в Светлогорске оказалась 12-летней свежести
11 сентября многие белорусские СМИ опубликовали информацию о том, что в Березине под Светлогорском выловили пиранью. Шокирующая новость попала в том числе в главную государственную прессу, заняла почетное место в топах новостей поисковых сайтов.
Однако, как выяснила «Комсомолка», информация неактуальна. Нет, это не фейк - вроде ж не 1 апреля. Но с тех пор прошло уже… 12 лет!
Новость попала в главные госСМИ. Фото: скриншот сайта БелТА
Дело в том, что первоисточник, сайт светлогорского телевидения «Ранак», действительно опубликовал новость про пиранью 11 сентября главной на своем сайте. Обмана нет - пиранью находили. Правда, в августе 2006 года. Об этом говорит рубрика «Ностальгия», а также дата, которая значится в видеосюжете.
Утром 12 сентября опомнились еще не все, на страницах многих СМИ березинская пиранья по-прежнему красуется. На сайте ТК «Ранак» зубастая рыба тоже занимают первую строчку.
Как говорится, хайпанули, и тысячи белорусов получили повод, чтобы отвлечься от проблем и обсудить необычное происшествие.
Новость про пиранью местное ТВ опубликовало в рубрике "Ностальгия". Фото: скриншот сайта ТК Ранак