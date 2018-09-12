2018-09-12T11:03:28+03:00
Общество

Хайпанули: новость про пиранью в Светлогорске оказалась 12-летней свежести

Местное ТВ напомнило о сюжете 2006 года, но дату многие не заметили
Павел МИЦКЕВИЧ
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Под Светлогорском поймали пиранью. !2 лет назад. Фото: ТК РанакПод Светлогорском поймали пиранью. !2 лет назад. Фото: ТК Ранак
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11 сентября многие белорусские СМИ опубликовали информацию о том, что в Березине под Светлогорском выловили пиранью. Шокирующая новость попала в том числе в главную государственную прессу, заняла почетное место в топах новостей поисковых сайтов.

Однако, как выяснила «Комсомолка», информация неактуальна. Нет, это не фейк - вроде ж не 1 апреля. Но с тех пор прошло уже… 12 лет!

Новость попала в главные госСМИ. Фото: скриншот сайта БелТА

Новость попала в главные госСМИ. Фото: скриншот сайта БелТА

Дело в том, что первоисточник, сайт светлогорского телевидения «Ранак», действительно опубликовал новость про пиранью 11 сентября главной на своем сайте. Обмана нет - пиранью находили. Правда, в августе 2006 года. Об этом говорит рубрика «Ностальгия», а также дата, которая значится в видеосюжете.

Утром 12 сентября опомнились еще не все, на страницах многих СМИ березинская пиранья по-прежнему красуется. На сайте ТК «Ранак» зубастая рыба тоже занимают первую строчку.

Как говорится, хайпанули, и тысячи белорусов получили повод, чтобы отвлечься от проблем и обсудить необычное происшествие.

Новость про пиранью местное ТВ опубликовало в рубрике "Ностальгия". Фото: скриншот сайта ТК Ранак

Новость про пиранью местное ТВ опубликовало в рубрике "Ностальгия". Фото: скриншот сайта ТК Ранак

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