2018-09-12T14:34:34+03:00
Общество

В Полоцке сотрудники МЧС спасли четырех щенков, которых подвесили к дереву в пакете

Малышей приютили добрые люди и ищут им дом
Наталья ПАРТОЛИНА
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Полочанка заметила на дереве пищащий пакет и вызвала МЧС. Фото: социальные сети.Полочанка заметила на дереве пищащий пакет и вызвала МЧС. Фото: социальные сети.
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Во вторник, 11 сентября, спасателям в Полоцке пришлось выполнить необычную операцию - снять с высокого дерева пакет, в котором были крошечные щенки.

- Я гуляла с собакой около половины пятого вечера, вдруг слышу писк, плач. Подумала, что это ребенок, бросилась в кусты. Никого там не нашла. Подняла голову, смотрю, а прямо надо мной желтый пакет. Пакет шевелился и пищал, - рассказывает полочанка Марина Котович.

Марина решила, что в пакете котята. Отвела собаку домой, позвала подругу, мужа, дочку. Девочка попробовала залезть на дерево, но ничего не вышло, ветки показались слишком хрупкими. А пакет висел на высоте около шести метров и пищал. Тогда женщины решили вызвать МЧС.

- Спасатели приехали, установили лестницу, сняли пакет. Там оказались не котята, а четыре щенка, совсем маленькие, слепые, - рассказывает Марина. - Мы стали обзванивать зоозащитников, волонтеров, но все отказались их брать. Тогда я положила щенков в коробку и просто пошла по улице, спрашивая у прохожих, нет ли у кого поблизости кормящей суки.

Марине повезло - она встретила женщину, у которой накануне ощенилась собака. Собака приняла четверых найденышей, так что на ближайшее время им обеспечен и кров, и еда. А потом Марина планирует найти щенкам новых хозяев. И надеется, что человек, который таким образом решил избавиться от щенков, понесет наказание.

- Кто-то же должен был видеть, как он этот пакет на дерево забрасывал! И как человек теперь с этим будет дальше жить, не понимаю, - вздыхает Марина.

Инцидент произошел в Полоцке на улице Янки Купалы.

Спасатели сняли с дерева пакет с живым содержимым. Фото: социальные сети.

Спасатели сняли с дерева пакет с живым содержимым. Фото: социальные сети.

Четверо щенков, которые оказались в пакете, нашли новую маму, а Марина ищет для них хозяев. Фото: социальные сети.

Четверо щенков, которые оказались в пакете, нашли новую маму, а Марина ищет для них хозяев. Фото: социальные сети.

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