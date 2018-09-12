Фотофакт. В Минске подросток забрался на лестницу троллейбуса и так ехал по городу

СЕГОДНЯ 19:32 2018-09-12T19:32:06+03:00

Что грозит за такие «покатушки»?

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Неприятный инцидент произошел на днях в одном из районов столицы, сообщает агентство «Минск-Новости».

Корреспондент агентства стала очевидцем сумасбродной выходки минского школьника в Лошице. Молодой человек запрыгнул на лестницу сзади троллейбуса и, рискуя жизнью, прокатился по трассе.

Журналистка рассказала, что зацепер выскочил прямо перед капотом ее авто, когда она спокойно ехала, пристроившись за городским транспортом. «Чесались руки надавать экстремалу подзатыльников», – пишет девушка и добавляет, что ехала целую остановку за троллейбусом дрожа всем телом.

Зацеперы часто получают ушибы и переломы. Фото: minsknews.by.

На светофоре парень спрыгнул и убежал. К счастью, для зацепера все закончилось благополучно.

Но в милиции говорят, что за такое мелкое хулиганство к ответственности привлекают уже с 14 лет. Максимальная ответственность – штраф от 10 до 20 базовых величин или самому «эквилибристу» или его родителям.