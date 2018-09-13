2018-09-13T19:08:40+03:00
Общество

Видеофакт. В Светлогорске рухнула старая 60-метровая водонапорная башня

Перед сносом ее пытались продать с аукциона за $4 тысячи [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Башню демонтировали с помощью гидромолота. Фото: ranak.me.Башню демонтировали с помощью гидромолота. Фото: ranak.me.
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В четверг, 13 сентября, в центре Светлогорска рухнула водонапорная башня, построенная в шестидесятые годы прошлого века, сообщает местное издание «Ранак».

Уложить 56-метровую громадину удалось с помощью гидромолота, не устраивая взрыв, «колосс» рухнул тихо и мирно. Чтобы демонтировать башню администраия обратилась за помощью к столичным специалистам. Старую водонапорную башню рядом с автостанцией в Светлогорске сносила минская фирма «Файер фокс».

Власти боялись, чтобы башня не рухнула на близстоящие жилые дома. Фото: ranak.me.

Власти боялись, чтобы башня не рухнула на близстоящие жилые дома. Фото: ranak.me.

– Демонтаж башни выполняли три специалиста. Применялась новейшая современная технология, – рассказал журналистам директор фирмы Вячеслав Кулак.

Главное, что тревожило при сносе: близость к башне жилых домов и проезжей части. К счастью, обошлось без эксцессов.

Теперь специалистам предстоит убрать груду железобетона, в которую превратилась старая башня. Фото: ranak.me.

Теперь специалистам предстоит убрать груду железобетона, в которую превратилась старая башня. Фото: ranak.me.

Теперь специалистам предстоит разобрать ту груду железобетона, в которую превратилась легендарная солигорская башня.

Водонапорную башню возле автостанции снесли.Работу выполняли сотрудники минской фирмы ООО Файер фокс . Использовалась новая современная технология, без взрыва, с применением гидромолота.

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