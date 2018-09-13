2018-09-13T21:47:26+03:00
Общество

В Пружанах повесили таблички с историческими названиями улиц на разных языках

Там наименования улиц, которые давала в тот или иной период действующая власть: поляки, немцы, Советы
Надежда БУТОВИЧ
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Улица Советская была Дворной, Замковой и даже Гродненской. Фото: pruzhany.net.Улица Советская была Дворной, Замковой и даже Гродненской. Фото: pruzhany.net.
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В Пружанах городские улицы украсили необычными вывесками, сообщает pruzhany.net.

Восстановить историческую справедливость собирались давно, еще в апреле горожанам пообещали, что до конца года они увидят таблички с «экскурсом в историю города». И вот на такие вывески появились!

Улицу Ленина так же переименовывали не один раз. Фото: pruzhany.net.

Улицу Ленина так же переименовывали не один раз. Фото: pruzhany.net.

Теперь жители и гости Пружан могут узнать, что Советская улица в XVI веке была Дворной, а уже в XIX столетии ее переименовали в Замковую, затем в Гродненскую, а в годы Первой мировой войны – снова в Замковую. С 1926 года эта улица была названа в честь д-ра Пацевича, в 1941 году стала Главной, а с 1944 года носит название Советской. Такое же «досье» есть на улицу Г. Ширмы и на улицу Ленина.

А улица Г. Ширмы долгое время было Селецкой. Фото: pruzhany.net.

А улица Г. Ширмы долгое время было Селецкой. Фото: pruzhany.net.

Любопытно, что все исторические наименования улиц продублированы не только на белорусском языке, но и на госязыке той страны, которая давала название улице. В XVI веке – белорусский язык, в XIX – русский, с 1915 года – немецкий, 1921 и 1926 – польский, в годы ВОВ с 1941 года – снова на немецком, а с 1944 и 1993 – опять на белорусском.

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