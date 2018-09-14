2018-09-14T11:21:35+03:00
Спорт

Анастасии Прокопенко вручили бронзовую медаль через 10 лет после Олимпиады

За неделю белорусская пятиборка пополнила коллекцию тремя медалями
Владимир КРИУЛИН
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Анастасия Прокопенко с мужем и председателем Белорусской федерации современного пятиборья Михаилом Прокопенко. Фото: pentathlon.byАнастасия Прокопенко с мужем и председателем Белорусской федерации современного пятиборья Михаилом Прокопенко. Фото: pentathlon.by
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На своей первой Олимпиаде в Пекине (2008 год) Анастасия Прокопенко стала четвертой в современном пятиборье.

В марте 2017 года Международный олимпийский комитет сообщил, что после повторной проверки в анализах 35-летней украинской спортсменки Виктории Терещук, которая тогда была третьей, обнаружен запрещенный анаболический стероид туринабол. Ее бронзовая медаль должна перейти белоруске Анастасии Прокопенко. Но процесс передачи медали затянулся.

- Наша федерация недавно написала ходатайство в Международную федерацию пятиборья, чтобы они поспособствовали вручению медали, - рассказывала нам Анастасия Прокопенко в мае этого года. - Видимо, у МОК были такие большие столкновения с российскими спортсменами, что они забыли про остальных. На всех сайтах, в том числе в олимпийском протоколе, украинка Терещук вычеркнута, а я - на третьем месте. Украинская сторона подавала апелляцию, но суд ее отклонил. Конечно, сейчас олимпийскую медаль хотелось бы получить, хотя когда все это началось, эмоции были не те. Дай Бог, выиграю еще в Токио - тогда будет две медали, - рассказывала нам в мае Анастасия Прокопенко.

И вот ей наконец-то вручили олимпийскую медаль. Торжественная церемония вручения награды состоялась в рамках мероприятий чемпионата мира по современному пятиборью в Мехико, где ранее спортсменка завоевала золотые медали в личном первенстве и женской эстафете, сообщает Белорусская федерация современного пятиборья.

Мама двоих детей выиграла чемпионат мира в пятиборье

В 2017 году Анастасия рассказывала, какие у нее эмоции от новости, что ей достанется олимпийская бронза:

- Само собой, у меня сейчас ощущения радости от того, что будет медаль. Но то, что сняли украинку, тоже нехорошо. И как говорится, дорога ложка к обеду. Одно дело, когда ты радуешься достижению в тот самый нужный момент, сразу после соревнований, на большом спортивном празднике, и другое - когда это постфактум, восемь лет спустя… Эмоции не такие сильные. Самое главное, что это будет в истории, все-таки олимпийская медаль.

Торжественная церемония вручения награды состоялась в рамках мероприятий чемпионата мира по современному пятиборью в Мехико. Фото: uipmworld.org

Торжественная церемония вручения награды состоялась в рамках мероприятий чемпионата мира по современному пятиборью в Мехико. Фото: uipmworld.org

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