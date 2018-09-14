2018-09-14T18:57:17+03:00
Происшествия

В Минске мотоциклиста сбила легковушка, а затем переехал микроавтобус

Парень с переломами в больнице
Надежда БУТОВИЧ
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Мотоциклист оказался под колесами автобуса. Фото: ГУВД Мингорисполкома.Мотоциклист оказался под колесами автобуса. Фото: ГУВД Мингорисполкома.
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ДТП произошло накануне в Минске на проспекте Независимости, сообщают в пресс-службе ГУВД Минского городского исполкома.

В аварию попали сразу три транспортных средства. Среди пострадавших – водитель самого небезопасного средства передвижения – мотоцикла.

Сообщается, что водитель легкового «Фольксвагена» ехал по проспекту во второй полосе в сторону улицы Натуралистов. В какой-то момент мужчина решил поменять полосу движения, но перед перестроением не убедился в безопасности такого маневра и сбил мотоциклиста в третьей полосе. От удара байк завалился на сторону и протащил мотоциклиста дальше по проезжей части, где водитель буса «Форд» не успел вовремя затормозить и наехал на лежащего на дороге байкера .

Байкер, к счастью, отделался лишь переломами. Фото: ГУВД Мингорисполкома.

Байкер, к счастью, отделался лишь переломами. Фото: ГУВД Мингорисполкома.

Мотоциклист, к счастью, остался жив, его с диагнозом перелом костей стопы доставили в ближайшее медучреждение.

По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.

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