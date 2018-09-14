Биатлонистка Дарья Юркевич вышла замуж спустя девять лет отношений
Белорусская федерация биатлона поздравила с бракосочетанием спортсменку Дарью Юркевич и ее новоиспеченного супруга Дмитрия Шевченко, тренера-сервисмена национальной команды Беларуси по биатлону.
На официальном сайте Федерации кроме поздравления и пожелания молодой семье быть надежной, прочной и гармоничной, также опубликованы фотографии из ЗАГСа.
В этом году спортсменка хотела уйти из большого спорта, но осталась. Фото: biathlon.by.
К слову, сама спортсменка еще 26 июня в своем Инстаграме сделала пост с букетом роз и помолвочным кольцом, который подписала: «Сегодня я счастлива. Девять лет вместе... Через многое прошли и через все пройдем!».
Молодых поздравили родственники и коллеги из Федерации биатлона. Фото: biathlon.by.
Напомним, что 30-летняя спорстменка собиралась в этом году завершить карьеру, однако Юркевич решила остаться в большом биатлоне, после того, как заявление об уходе из спорта сделали ведущие биатлонистки сборной Дарья Домрачева и Надежда Скардино.
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