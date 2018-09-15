На заводе «БелДжи» начали массово выпускать вторую модель – паркетник Geely Emgrand X7

СЕГОДНЯ 12:31 2018-09-15T12:39:27+03:00

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В Китае эта машина продается с 2016 года под именем Vision X7, в Беларуси первые 70 образцов произвели еще в начале года. В апреле машины показали журналистам, а потом первую партию продали всем желающим. Официальную презентацию устроили только сегодня.

Цена машины – от 31 до 36 тысяч рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Geely Emgrand X7 – это «младший брат» Geely Atlas – правда, он всего на два сантиметра короче. Машина будет продаваться в четырех комплектациях: Standart (31 тысяча рублей), Comfort (32 тысячи), Comfort Plus (34.200 рублей) и Luxary (35.900 рублей). Правда, производство первых трех комплектаций начнут чуть позже – пока будут производить самую дорогую. Кстати, топовые комплектации Geely Atlas в Беларуси оказались в дефиците. Дело в том, что такие машины заказывали государственные предприятия, министерства и ведомства – чиновникам хотелось версию «побогаче».

Geely Emgrand X7 – это «младший брат» Geely Atlas – правда, он всего на два сантиметра короче.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пока никаких белорусских запчастей в автомобилях Geely нет – даже резина и аккумуляторы импортные, журналисты «Комсомолки» лично убедились в этом, побывав на сборочном конвейере. Правда, официально заявляется, что уровень локализации (то есть доли белорусских запчастей и белорусского труда в общей стоимости автомобиля) уже составляет 50%. Но эксперты к этим данным относятся настороженно:

- Подсчет уровня локализации - достаточно скользкий вопрос, - рассказал «Комсомолке» председатель Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Михневич. - С одной стороны, считается, что самостоятельная сварка и окраска кузовов уже может обеспечивать 30%-ный минимум. В любом случае, чтобы достичь 50%, мы должны сами производить двигатель и коробку передач.

Говорят, что на заводе «Автогидроусилитель» уже научились соединять готовые двигатели с готовой коробкой передач. Возможно, формально такие работы и называются «производством двигателей и коробок передач». Однако о полноценном производстве пока ничего не слышно. Осенью совместно с китайцами собираются начать выпускать сиденья и радиаторы - это добавит еще несколько процентов локализации. По оптимистичной версии, в Беларуси вполне возможно наладить производство других запчастей: приборных панелей, насосов ГУР, генераторов, стартеров, проводки и датчиков, фар, колесных дисков, фильтров, бамперов и стекол.

Пока никаких белорусских запчастей в автомобилях Geely нет – даже резина и аккумуляторы импортные.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Есть проблемы и с наращиванием объемов выпуска. Проектная мощность завода – 60 тысяч машин в год. В 2018 году по плану должны были выпустить 15 тысяч машин. Но ао словам начальника отдела маркетинга и рекламы завода «БелДжи» Владимира Подымако, за восемь месяцев предприятие выпустило всего пять тысяч автомобилей, а за год выпустит только девять тысяч.