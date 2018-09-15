МАЗ стал чемпионом международного ралли

СЕГОДНЯ 13:37 2018-09-15T13:37:18+03:00

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- И у нас радостная новость из далекого и жаркого Туркменистана! Команда Минского автомобильного завода выиграла международное ралли «Амуль-Хазар 2018»! Экипаж Сергея Вязовича приехал первым на пятом этапе, и стал первым в генеральной классификации! Экипажи команды КАМАЗ-мастер под управлением Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова заняли 2 и 3 места, экипаж Алексея Вишневского занимает 4 строчку, - сказано на сайте ОАО «МАЗ».

Фото: пресс-служба ОАО "МАЗ".

Пустыня Каракум покорилась белорусской команде. Мы также обошли экипажи «КАМАЗ-мастера» - российской команды, которая считается самой титулованной в мире. И это первая победа белорусского экипажа за всю историю участия в ралли.

Поздравляем белорусов. Ура!