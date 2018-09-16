2018-09-16T01:26:51+03:00
Общество

Авария в центре Минска: "Мазда" вылетела в подземный переход после столкновения с "Ладой"

По неофициальной информации, водитель "Мазды" был пьян и проехал на красный
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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К месту аварии приехали спасатели и милицияК месту аварии приехали спасатели и милицияФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Авария произошла в ночь на воскресенье, 16 сентября.

Как узнала "Комсомолка", водитель "Мазды" двигался в сторону центра, но на пересечении проспекта Независимости и улицы Сурганова столкнулся с "Ладой". От удара "Мазда" вылетела в подземный переход.

"Лада" сильно пострадала Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

"Лада" сильно пострадалаФото: Дмитрий ЛАСЬКО

На месте ДТП оказался наш корреспондент, который застал там сотрудников МЧС и милиции. Как говорят очевидцы, водитель "Мазды" ехал на красный сигнал светофора. По неофициальной информации, он был нетрезвым. К счастью, с водителем "Лады" все хорошо, однако его авто сильно разбито.

По словам очевидцев, водитель "Мазды" ехал на красный сигнал светофора Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

По словам очевидцев, водитель "Мазды" ехал на красный сигнал светофораФото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Твиттере МЧС сообщило, что их сотрудники действительно выезжали на место происшествия и помощь спасателей никому не понадобилась.

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