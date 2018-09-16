2018-09-16T10:12:28+03:00
Общество

Силач протянул 12-тонный троллейбус с пассажирами

В следующем году житель Гродно Александр Кодис хочет установить новый рекорд
Евгения ПОПКО
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Александр Кодис профессиональный спортсменАлександр Кодис профессиональный спортсменФото: архив "КП"
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Невероятную силу продемонстрировал гродненец Александр Кодис, чемпион и рекордсмен мира и Европы по пауэрлифтингу. Александр установил личный рекорд в честь 890-летия Гродно. Мужчина, взявшись за канат, протянул 12-тонный троллейбус на дистанцию в 15 метров! Причем троллейбус был не пуст: в салон зашло несколько десятков юных пассажиров, сообщает belta.by.

- Волновался, не скрою. В таких случаях важно сдвинуть технику с места, это получилось не сразу. Потом уже было полегче. Рад, что все получилось, - сказал Александр Кодис.

Силач протянул 12-тонный троллейбус на дистанцию в 15 метров. Фото: belta.by

Силач протянул 12-тонный троллейбус на дистанцию в 15 метров. Фото: belta.by

По словам силача, раньше он лишь тягал в сцепке несколько машин, а потом тренировался с пустым троллейбусом.

К слову, Кодис в следующем году хочет протянуть в сцепке 15 легковых машин общим весом уже более 20 тонн.

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