Силач протянул 12-тонный троллейбус с пассажирами

СЕГОДНЯ 10:04 2018-09-16T10:12:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Невероятную силу продемонстрировал гродненец Александр Кодис, чемпион и рекордсмен мира и Европы по пауэрлифтингу. Александр установил личный рекорд в честь 890-летия Гродно. Мужчина, взявшись за канат, протянул 12-тонный троллейбус на дистанцию в 15 метров! Причем троллейбус был не пуст: в салон зашло несколько десятков юных пассажиров, сообщает belta.by.

- Волновался, не скрою. В таких случаях важно сдвинуть технику с места, это получилось не сразу. Потом уже было полегче. Рад, что все получилось, - сказал Александр Кодис.

Силач протянул 12-тонный троллейбус на дистанцию в 15 метров. Фото: belta.by

По словам силача, раньше он лишь тягал в сцепке несколько машин, а потом тренировался с пустым троллейбусом.

К слову, Кодис в следующем году хочет протянуть в сцепке 15 легковых машин общим весом уже более 20 тонн.

Читайте также: «Врачи запретили любые нагрузки. Но я решил: все равно стану как Шварценеггер!»