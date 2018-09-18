Фотограф «Комсомолки» о встрече с гитаристом Rammstein в Минске: «Два часа разговаривал со всеми на улице»

СЕГОДНЯ 10:31 2018-09-18T11:01:12+03:00

Немецкая индастриал-метал-группа записала в Минске оркестр и хор для своего нового альбома

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На выходных по соцсетям начали разлетаться фото, на которых гитарист группы Rammstein Пауль Ландерс спокойно разгуливает по Минску. Позже группа опубликовала у себя в соцсетях сообщение о том, что записала в белорусской столице оркестр и хор для своего грядущего седьмого альбома. Видимо, после того, как работа в студии завершилась, Ландерс решил выйти прогуляться на Зыбицкую и заодно пообщаться со всеми, кто его узнает.

Среди тех, кто встретил гитариста Rammstein, оказался и фотокорреспондент «Комсомолки» Дмитрий Ласько.

- Честно говоря, я не сразу его узнал. Но услышал, как кто-то громко говорит, мол, это же музыкант из Rammstein! Все с ним фотографировались, тогда я тоже подошел и попросил сделать фото. А потом я снова проходил мимо этого места часа через два, а он по-прежнему стоял на том же месте, пил пиво и разговаривал со всеми желающими, - рассказал Дмитрий.

Судя по обилию снимков в соцсетях, Пауль действительно никому не отказал в фото и общении!

Гитарист Rammstein легко соглашался сфотографироваться со всеми, кто его узнавал.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Автор этого селфи говорит, что он узнал Пауля первым. ФОТО: инстаграм stepanmusicman

Особенно радовались встрече с музыкантом фанаты группы. ФОТО: Антон РАЧКОВСКИЙ