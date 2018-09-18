2018-09-18T11:01:12+03:00
Звезды

Фотограф «Комсомолки» о встрече с гитаристом Rammstein в Минске: «Два часа разговаривал со всеми на улице»

Немецкая индастриал-метал-группа записала в Минске оркестр и хор для своего нового альбома
Яна ПТИЧКИНА
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Наш фотокорреспондент Дмитрий Ласько тоже оказался среди счастливчиков, которым повезло встретить на улице гитариста Rammstein Пауля Ландерса.Наш фотокорреспондент Дмитрий Ласько тоже оказался среди счастливчиков, которым повезло встретить на улице гитариста Rammstein Пауля Ландерса.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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На выходных по соцсетям начали разлетаться фото, на которых гитарист группы Rammstein Пауль Ландерс спокойно разгуливает по Минску. Позже группа опубликовала у себя в соцсетях сообщение о том, что записала в белорусской столице оркестр и хор для своего грядущего седьмого альбома. Видимо, после того, как работа в студии завершилась, Ландерс решил выйти прогуляться на Зыбицкую и заодно пообщаться со всеми, кто его узнает.

Среди тех, кто встретил гитариста Rammstein, оказался и фотокорреспондент «Комсомолки» Дмитрий Ласько.

- Честно говоря, я не сразу его узнал. Но услышал, как кто-то громко говорит, мол, это же музыкант из Rammstein! Все с ним фотографировались, тогда я тоже подошел и попросил сделать фото. А потом я снова проходил мимо этого места часа через два, а он по-прежнему стоял на том же месте, пил пиво и разговаривал со всеми желающими, - рассказал Дмитрий.

Судя по обилию снимков в соцсетях, Пауль действительно никому не отказал в фото и общении!

Гитарист Rammstein легко соглашался сфотографироваться со всеми, кто его узнавал. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Гитарист Rammstein легко соглашался сфотографироваться со всеми, кто его узнавал.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Автор этого селфи говорит, что он узнал Пауля первым. ФОТО: инстаграм stepanmusicman

Автор этого селфи говорит, что он узнал Пауля первым. ФОТО: инстаграм stepanmusicman

Особенно радовались встрече с музыкантом фанаты группы. ФОТО: Антон РАЧКОВСКИЙ

Особенно радовались встрече с музыкантом фанаты группы. ФОТО: Антон РАЧКОВСКИЙ

Гистарист Rammstein Пауль Ландерс общается с фанатами в Минске.Rammstein решили записать в Минске оркестр и хор для своего седьмого альбома. И заодно отдохнуть на Зыбицкой!Дмитрий ЛАСЬКО

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