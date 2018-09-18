СЕГОДНЯ 16:19 2018-09-18T16:48:33+03:00

В Скиделе девочка уснула на коврике под дверью своей квартиры, а отец ругался матом и не открывал. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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Тревогу забили бдительные жители Скиделя, которые обнаружили в одном из жилых домов по улице Летней маленькую девочку, которая спала на коврике у двери. На вид ей можно дать всего 3 - 4 года. Соседи, обнаружившие девочку, попытались позвонить в квартиру, возле которой она лежала. Но ее хозяин и отец девочки ругался матом и не открывал. После этого жильцы вызвали милицию.

- Отец девочки не знал, почему она уснула за дверью квартиры. На момент прибытия наряда ребенок уже находился в доме с отцом. Девочка крепко держалась за своего папу. Мамы дома не было. Это обычная рядовая семья, - рассказал порталу 015.by заместитель начальника отделения милиции Скиделя Сергей Базенков.

Оказалось, что мужчину уже вызывали на совет профилактики из-за домашних скандалов. Несмотря на это, семья (в которой, к слову, трое детей) не находится в социально опасном положении. Тем не менее соседи говорят о том, что отец семейства нередко пьет и ведет себя вызывающе.

С этим случаем уже разбираются органы опеки.