В «скорой» умер 33-летний мужчина: мать говорит, что виновата медик

СЕГОДНЯ 08:48 2018-09-20T10:07:14+03:00

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В семье Веры Ворониной из городского поселка Тереховка немыслимая трагедия. За последние четыре месяца она похоронила мужа, дочь и сына. Последняя смерть, можно сказать, убила и саму женщину. Вера считает, что сына, возможно, могли бы спасти, если бы медсестра не остановила «скорую», которая мчала 33-летнего Владислава в больницу.

- Сын простудился и весь день провел в постели, а вечером вдруг изо рта пошла кровь. Мы вызвали «скорую», я поехала с сыном. В пути медсестра заметила, что у Владислава остановилось сердце, а зрачки стали расширяться. Она остановила машину и начала делать массаж сердца. Я видела, что сын был живой - теплый, розовые щеки, пот на лбу выступил. Думаю, что медсестра во время массажа сердца проломила ему грудь. Я умоляла ехать дальше или вызвать на встречу реанимобиль - может, в больнице Владислава смогли бы вернуть к жизни. Но медсестра сказала, что «труп в больницу не повезет», - рыдает мать.

Причину смерти Владислава пока не назвалиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

После прибытия милиции и дежурного врача тело забрали в морг, вскрыли, но результатов экспертизы - от чего умер мужчина - женщине не дали. «Причина смерти устанавливается», - сказано в справке.

Вера подала обращения в Минздрав, Следственный комитет и Администрацию президента. Пока в ответ пришли только уведомления о том, что письма получены.

В тереховской больнице рассказали свою версию произошедшего. По словам медсестры, у Владислава было артериальное кровотечение, возможно, из-за аневризмы. Поэтому шансов спасти мужчину не было - в таких случаях кровь вытекает фонтаном за считаные минуты.

СК проводит проверку по факту смерти мужчины.