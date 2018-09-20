В «скорой» умер 33-летний мужчина: мать говорит, что виновата медик
В семье Веры Ворониной из городского поселка Тереховка немыслимая трагедия. За последние четыре месяца она похоронила мужа, дочь и сына. Последняя смерть, можно сказать, убила и саму женщину. Вера считает, что сына, возможно, могли бы спасти, если бы медсестра не остановила «скорую», которая мчала 33-летнего Владислава в больницу.
- Сын простудился и весь день провел в постели, а вечером вдруг изо рта пошла кровь. Мы вызвали «скорую», я поехала с сыном. В пути медсестра заметила, что у Владислава остановилось сердце, а зрачки стали расширяться. Она остановила машину и начала делать массаж сердца. Я видела, что сын был живой - теплый, розовые щеки, пот на лбу выступил. Думаю, что медсестра во время массажа сердца проломила ему грудь. Я умоляла ехать дальше или вызвать на встречу реанимобиль - может, в больнице Владислава смогли бы вернуть к жизни. Но медсестра сказала, что «труп в больницу не повезет», - рыдает мать.
Причину смерти Владислава пока не назвалиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
После прибытия милиции и дежурного врача тело забрали в морг, вскрыли, но результатов экспертизы - от чего умер мужчина - женщине не дали. «Причина смерти устанавливается», - сказано в справке.
Вера подала обращения в Минздрав, Следственный комитет и Администрацию президента. Пока в ответ пришли только уведомления о том, что письма получены.
В тереховской больнице рассказали свою версию произошедшего. По словам медсестры, у Владислава было артериальное кровотечение, возможно, из-за аневризмы. Поэтому шансов спасти мужчину не было - в таких случаях кровь вытекает фонтаном за считаные минуты.
СК проводит проверку по факту смерти мужчины.