2018-09-20T17:40:44+03:00
Общество

Фото: второй за год урожай яблок созрел под Гомелем

Обычно в таких ситуациях плоды вырастают небольшими, но этот случай уникальный
Павел МИЦКЕВИЧ
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Второй за год урожай яблок созрел под ГомелемВторой за год урожай яблок созрел под ГомелемФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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У жительницы деревни Старая Белица под Гомелем созрел второй за год урожай яблок. Когда в начале августа маленькая яблонька вновь зацвела - уже после собранных плодов, многие не удивились - такое бывает, особенно в последние годы на юге Беларуси. Но вот вместо цветков появились плоды. Не вызреют, не успеют до холодов, пророчили специалисты. Однако в конце сентября Лариса Григоренко прислала в редакцию «Комсомолки» свежие фото: вторые яблоки выросли и даже созрели!

Хозяйка не знает, какой это сорт яблок - с виду и по вкусу они похожи на белый налив. Интересно, что цвело дерево впервые. А появилась чудо-яблонька в огороде у сельчанки лет десять назад, откуда - толком не помнит.

Второй за год урожай яблок созрел под Гомелем Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Второй за год урожай яблок созрел под ГомелемФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Даже не знаю, с чем связан такой урожай! Деревья не удобряла, не поливала, особо не ухаживала - росли на лес глядя. Им и воды-то не хватало, засуха ведь. И тут такое! - восхищается женщина.

Напомним, специалисты объясняли феномен: стрессовые условия, которые были и нынешним летом - жара, затем похолодание, дожди и снова жара - вызывают повторное цветение. Однако в таких случаях плоды вырастают небольшими и не приносят товарного вида. Выходит то, что случилось у Ларисы Григоренко, действительно уникально!

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