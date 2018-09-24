Игрушечное ДТП в Бресте: маленький мальчик на машинке сбил женщину и сломал ей руку
Ребенок катался на игрушечной машине около одного из торговых центров Бреста. В один момент стал сдавать назад и сбил пожилую женщину, которая медленно шла по дорожке.
Фото: скриншот.
Фото: скриншот.
Фото: скриншот.
Она упала на руку (как потом выяснили врачи, сломала ее), сообщает УВД облисполкома. Юный водитель проехал по трости женщины и, наконец, остановился.
Фото: скриншот.
Фото: скриншот.
К пострадавшей подбежал мужчина, по-видимому, дедушка мальчика, оттащил автомобильчик.
Фото: скриншот.
Проходившая мимо девушка попыталась помочь пострадавшей подняться, но для этого понадобилось несколько человек: женщина с тростью могла опираться только одной рукой.
Фото: скриншот.
Мальчика достали из машинки и отвели в сторону.
Фото: скриншот.
Сейчас УВД Брестского облисполкома ищет его и его родителей.
Фото: УВД Брестского облисполкома.
Фото: УВД Брестского облисполкома.
ДТП в Бресте: мальчик на игрушечной машине сбил женщину и сломал ей руку.Видео: УВД Бреста