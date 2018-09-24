Игрушечное ДТП в Бресте: маленький мальчик на машинке сбил женщину и сломал ей руку

СЕГОДНЯ 09:01 2018-09-24T09:29:44+03:00

УВД Бреста устанавливает личность мальчика и его родителей [видео]

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Ребенок катался на игрушечной машине около одного из торговых центров Бреста. В один момент стал сдавать назад и сбил пожилую женщину, которая медленно шла по дорожке.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Она упала на руку (как потом выяснили врачи, сломала ее), сообщает УВД облисполкома. Юный водитель проехал по трости женщины и, наконец, остановился.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

К пострадавшей подбежал мужчина, по-видимому, дедушка мальчика, оттащил автомобильчик.

Фото: скриншот.

Проходившая мимо девушка попыталась помочь пострадавшей подняться, но для этого понадобилось несколько человек: женщина с тростью могла опираться только одной рукой.

Фото: скриншот.

Мальчика достали из машинки и отвели в сторону.

Фото: скриншот.

Сейчас УВД Брестского облисполкома ищет его и его родителей.

Фото: УВД Брестского облисполкома.

Фото: УВД Брестского облисполкома.