2018-09-24T09:29:44+03:00
Происшествия

Игрушечное ДТП в Бресте: маленький мальчик на машинке сбил женщину и сломал ей руку

УВД Бреста устанавливает личность мальчика и его родителей [видео]
Полина ПАСТЕРНАК
Поделиться:
Комментарии: comments9
Фото: скриншот.Фото: скриншот.
Изменить размер текста:

Ребенок катался на игрушечной машине около одного из торговых центров Бреста. В один момент стал сдавать назад и сбил пожилую женщину, которая медленно шла по дорожке.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Она упала на руку (как потом выяснили врачи, сломала ее), сообщает УВД облисполкома. Юный водитель проехал по трости женщины и, наконец, остановился.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

К пострадавшей подбежал мужчина, по-видимому, дедушка мальчика, оттащил автомобильчик.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Проходившая мимо девушка попыталась помочь пострадавшей подняться, но для этого понадобилось несколько человек: женщина с тростью могла опираться только одной рукой.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Мальчика достали из машинки и отвели в сторону.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Сейчас УВД Брестского облисполкома ищет его и его родителей.

Фото: УВД Брестского облисполкома.

Фото: УВД Брестского облисполкома.

Фото: УВД Брестского облисполкома.

Фото: УВД Брестского облисполкома.

ДТП в Бресте: мальчик на игрушечной машине сбил женщину и сломал ей руку.Видео: УВД Бреста

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Парни на «Ситроене» чуть не снесли в 6 утра бигборд в Молодечно
За последний год в Парк высоких технологий вступило больше 200 новых компаний - и он вырос в два раза
В Солигорском районе столкнулись УАЗ и «Рено» - три человека мертвы
ДТП на Аэродромной: женщина переходила дорогу не на переходе, ее сбили насмерть
«Мне три месяца, и теперь мне не будут закрывать лицо цветочком или сердечком»: Ольга Барабанщикова показала трехмесячную дочку
Обновился рейтинг WTA: Соболенко на 20-м месте, Саснович - на 32-м, Азаренко - на 54-м
Лукашенко вызвал на совещание экс-вице-премьера Семашко, которого уволил месяц назад
На понедельник объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
Достал из кармана нож и пошел к милиционерам: ОМОН успокаивал буйного мужчину выстрелами в воздух
Отец погиб, а 14-летнему сыну оторвало ногу: в Верхнедвинском районе мотоцикл столкнулся с поездом
Велосипед нашли, а девушку ищут: пропала 26-летняя брестчанка
Прощание с Анатолием Капским пройдет 24 сентября на «Борисов-Арене»
17-й раз за год в Беларуси подорожал бензин
В белорусских агроусадьбах пройдет фестиваль "Креативный возраст"
Минское «Динамо» проиграло московскому «Динамо» в КХЛ
В Добруше муж убил и повесил жену, а себе перерезал вены