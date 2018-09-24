2018-09-24T10:34:49+03:00
Звезды

«Мне три месяца, и теперь мне не будут закрывать лицо цветочком или сердечком»: Ольга Барабанщикова показала трехмесячную дочку

Фотографию бывшая спортсменка выложила в Инстаграме
Полина ПАСТЕРАК
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Фото: Ольга РАЗУМОВСКАЯФото: Ольга РАЗУМОВСКАЯ
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Дочку Аэлиту Ольга Барабанщикова родила 24 июня этого года.

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

«Здравствуйте, меня зовут Аэлита (близкие зовут Летуся) и мне сегодня 3 месяца, - подписала снимок дочки Ольга. - Мама говорит, что я очень долгожданный ребёнок и что очень любит меня... мне это нравится. Она не знает, но я тоже очень долго выбирала её. Мне кажется, нам будет хорошо вместе и уж точно не скучно. Мы часто разговариваем с ней, и я вещаю разные интересные истории, но она как будто не понимает меня... Всё агу да агудю, как будто других слов не знает. Мне сегодня три месяца, и это значит, что завершилась последняя стадия Рождения. Теперь я буду фотографироваться вместе с мамой и мне не будут закрывать лицо цветочком или сердечком. Я очень рада всем, вам агудю».

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

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