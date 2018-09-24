2018-09-24T13:03:06+03:00
Происшествия

Парни на «Ситроене» чуть не снесли в 6 утра бигборд в Молодечно

Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать их из автомобиля
Полина ПАСТЕРНАК
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Фото: mchs.gov.byФото: mchs.gov.by
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На улицу Великий Гостинец в Молодечно, где все произошло, сразу выехали спасатели и медики из скорой помощи. В 6 утра водитель «Ситроена» въехал в платформу, на которой установлен бигборд.

Фото: mchs.gov.by

Фото: mchs.gov.by

Через 10 минут после ДТП сотрудники МЧС специальным инструментом деблокировали их из салона. Медики увезли их в больницу.

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