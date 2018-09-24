Парни на «Ситроене» чуть не снесли в 6 утра бигборд в Молодечно
Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать их из автомобиля
Фото: mchs.gov.by
Изменить размер текста:
На улицу Великий Гостинец в Молодечно, где все произошло, сразу выехали спасатели и медики из скорой помощи. В 6 утра водитель «Ситроена» въехал в платформу, на которой установлен бигборд.
Фото: mchs.gov.by
Через 10 минут после ДТП сотрудники МЧС специальным инструментом деблокировали их из салона. Медики увезли их в больницу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ