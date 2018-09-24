2018-09-24T15:22:15+03:00
Минск

Горячей воды в 223 домах микрорайона Малиновка не будет до 22.00

А также в 12 детсадах и 6 школах
Полина ПАСТЕРНАК
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Воды не будет до 22.00.Воды не будет до 22.00.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Информацию о работах опубликовали в аккаунте «Минскэнерго» в Фейсбуке. В Минске отключили от понизительной насосной станции №12 участок тепломагистрали №59 (его ввели в эксплуатацию в 1984 году). Специалисты устраняют повреждения между тепловыми камерами.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

24 сентября до 22.00 не будет горячей воды по адресам:

- ул. Есенина, 7 - 35, к. 3 (нечетные), 30-42 (четные);

- ул. Космонавтов, 29 - 47 (нечетные), 4 - 56 (четные);

- ул. Слободская, 89 - 149 (нечетные);

- проезд Слободской, 4 - 28 (четные);

- ул. Рафиева, 81 - 113 (нечетные); 36 - 80; 88 - 100 (четные);

- ул. Есенина, 39 - 95 (нечетные); 58 - 76 (четные);

- ул. Слободская, 13 - 79 (нечетные);

- ул. Громова, 14 - 46 (четные);

- ул. Курганная, 2.

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