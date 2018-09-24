2018-09-24T21:54:55+03:00
Происшествия

В Заславле загорелся детский сад: 139 детей вывели на улицу

Малышню от пожара спрятали в беседках на улице
Надежда БУТОВИЧ
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Пожар начался от замыкания в светильнике. Фото: МЧС.Пожар начался от замыкания в светильнике. Фото: МЧС.
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ЧП произошло в Заславле сегодня днем, 24 сентября, сообщает ресурс «Лайфкор ZaslavlINFO».

Местные жители во дворе детского ясли-сада «Солнышко» увидели несколько пожарных машин.

– Задымления не было видно, но часть детей сидели в беседках на улице, – рассказали прохожие.

Огнем испорчены игрушки и имущество в 8 группе садика. Фото: МЧС.

Огнем испорчены игрушки и имущество в 8 группе садика. Фото: МЧС.

Вызов поступил примерно в 12.30, рассказали о ЧП в Минском областном управлении МЧС. Прибывшие пожарные увидели задымление на первом этаже в восьмой группе детсада. Из здания спасатели и воспитатели учреждения эвакуировали 139 дошколят, их перевели в Заславскую среднюю школу №2 имени М.К. Путейко. Пострадавших не было.

Помещение группы детсада сильно закоптилось. Фото: МЧС.

Помещение группы детсада сильно закоптилось. Фото: МЧС.

Возгорание было быстро ликвидировано. Пожар начался от короткого замыкания в светильнике, по предварительной версии причиной стало нарушение правил пользование электросетями и оборудованием.

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