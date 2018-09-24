В Заславле загорелся детский сад: 139 детей вывели на улицу
ЧП произошло в Заславле сегодня днем, 24 сентября, сообщает ресурс «Лайфкор ZaslavlINFO».
Местные жители во дворе детского ясли-сада «Солнышко» увидели несколько пожарных машин.
– Задымления не было видно, но часть детей сидели в беседках на улице, – рассказали прохожие.
Огнем испорчены игрушки и имущество в 8 группе садика. Фото: МЧС.
Вызов поступил примерно в 12.30, рассказали о ЧП в Минском областном управлении МЧС. Прибывшие пожарные увидели задымление на первом этаже в восьмой группе детсада. Из здания спасатели и воспитатели учреждения эвакуировали 139 дошколят, их перевели в Заславскую среднюю школу №2 имени М.К. Путейко. Пострадавших не было.
Помещение группы детсада сильно закоптилось. Фото: МЧС.
Возгорание было быстро ликвидировано. Пожар начался от короткого замыкания в светильнике, по предварительной версии причиной стало нарушение правил пользование электросетями и оборудованием.
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