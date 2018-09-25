2018-09-25T11:42:38+03:00
Общество

В МЧС рассказали о последствиях сильного ветра

Повреждены крыши, повалены деревья
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Последствия сильного ветра в Могилевской области. Фото: mchs.gov.byПоследствия сильного ветра в Могилевской области. Фото: mchs.gov.by
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На 24 и 25 сентября синоптики прогнозировали сильные порывы ветра, был объявлен оранжевый уровень опасности.

В МЧС рассказали о первых последствиях бури в Могилевской области. Известно, что повреждено 180 листов шифера МТФ ОАО «Селекционно-гибридный центр «Вихра» в деревне Лютня Мстиславского района (пострадавших нет). Всего по области за сутки работниками МЧС и другими организациями осуществлено 13 выездов на ликвидацию последствий сильного ветра (падение деревьев в Могилеве, Бобруйске, Чаусах, Костюковичах и других городах). Пострадавших нет.

Во многих районах из-за сильного ветра повалены деревья. Фото: mchs.gov.by

Во многих районах из-за сильного ветра повалены деревья. Фото: mchs.gov.by

Вчера сообщалось, что из-за сильного ветра в райцентрах Брестской области пропадала электроэнергия.

Суммарно работники МЧС и других организаций 44 раза выезжали на ликвидацию последствий падения деревьев.

По информации Белгидромета, сложные погодные условия в ближайшее время сохранятся, МЧС призывает быть внимательными, осторожными, не парковать автомобили под деревьями, а в случае обнаружения нештатной ситуации незамедлительно сообщать об этом по номерам 101 или 112!

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