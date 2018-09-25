2018-09-25T17:29:24+03:00
Общество

Из психиатрической больницы в Могилеве сбежали трое подростков

Милиция объявила розыск
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Фото: pixaby.comФото: pixaby.com
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Управлением уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома и Ленинским РОВД Могилева разыскиваются трое несовершеннолетних, сбежавших из Могилевской областной психиатрической больницы. Это 17-летние Иван Янковский и Алексей Астапенко, а также 16-летний Кирилл Макарь. 24 сентября примерно в 18.00, разбив окно на первом этаже, самовольно ушли из отделения больницы, где находились на обследовании.

Как сообщила начальник отдела розыскной работы управления уголовного розыска УВД Могилева Елена Пуцик, все трое - учащиеся средних специальных учреждений образования области.

- Несовершеннолетние намеренно скрываются от сотрудников органов внутренних дел, склонны к уклонению от прохождения обучения, совершению преступлений и бродяжничеству. По нашей информации, они направились в Российскую Федерацию. Одного из них, ранее судимого за кражи Ивана Янковского, воспитанника Могилевского государственного СПТУ №2 закрытого типа 8 сентября нашли на стройке в Москве, после того, как 30 августа он в компании товарищей самовольно ушел из подросткового лагеря в Мстиславском районе, - рассказала Елена Пуцик.

На момент самовольного ухода из больницы подростки были одеты в больничные пижамы в серо-синюю клетку, на ногах носки и сланцы.

В УВД облисполкома просят всех, кто располагает сведениями о возможном местонахождении либо пути следования разыскиваемых несовершеннолетних, сообщить об этом в управление уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома по телефонам в Могилеве: 29-55-10, 29-55-55, +375 (33) 612-98-69, либо 102.

Янковский Иван Леонидович, 2001 г.р. На вид 17 лет, рост 160-174 см, худощавого телосложения, волос прямой светло-русый. Фото: uvd.mogilev.by

Янковский Иван Леонидович, 2001 г.р. На вид 17 лет, рост 160-174 см, худощавого телосложения, волос прямой светло-русый. Фото: uvd.mogilev.by

Астапенко Алексей Сергеевич, 2001 г.р. На вид 17 лет, рост 160-174 см, среднего телосложения, волос прямой светло русый, глаза серые. Фото: uvd.mogilev.by

Астапенко Алексей Сергеевич, 2001 г.р. На вид 17 лет, рост 160-174 см, среднего телосложения, волос прямой светло русый, глаза серые. Фото: uvd.mogilev.by

Макарь Кирилл Валерьевич, 2002 г.р. На вид 16 лет, рост 160-174 см, худощавого телосложения, волос черный прямой. Фото: uvd.mogilev.by

Макарь Кирилл Валерьевич, 2002 г.р. На вид 16 лет, рост 160-174 см, худощавого телосложения, волос черный прямой. Фото: uvd.mogilev.by

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