Фотофакт. В Витебске 25 сентября выпал первый снежный град

СЕГОДНЯ 19:41 2018-09-25T19:41:57+03:00

А завтра ночью в Беларуси уже будут первые заморозки

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Шокированные витебчане размещают в соцсетях фотографии снежного града. «А в Витебске град! Одновременно удивительно и непонятно. Сентябрь все же, не июль. Хотя может тополиный пух вновь появится», – удивляются интернет-пользователи: «Кто поймет эту погоду с ее капризами?».

Снег радует пешеходов, а вот для водителей – это серьезное испытание. Фото: соцсети.

А ночью в среду, 26 сентября, местами в белорусских регионах уже будут первые заморозки до -3 градусов, информирует belta.by по информации Белгидромета.

Непогода, причинившая много бед в понедельник и вторник, сохранится и в середине недели. Днем в северо-западных регионах – оранжевый уровень опасности. Ночью осадков не будет, но днем в этой части республики вместе с сильным ветром скоростью 15–20 метров в секунду пройдут непродолжительные дожди.

Град засыпал осеннюю листву и улицы Витебска. Фото: соцсети.

В других районах страны гроз не будет, но ветер с северо-запада усилится с 6–11 метров в секунду с утра, до 14 метров в секунду днем.

Ночью температура установится в пределах 1–6 градусов тепла, местами похолодание до 0–3 ниже нуля. Днем станет немного теплее до 9–15 градусов.