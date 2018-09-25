В Минске рядом с Национальной библиотекой проведут следственный эксперимент по ДТП годичной давности

СЕГОДНЯ 20:07 2018-09-25T20:08:23+03:00

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Чуть менее года назад, 26 октября 2017 года, примерно в пять часов утра в районе Национальной библиотеки произошло серьезное ДТП. Во время столкновения пешеход был тяжело травмирован. В Следственном комитете Беларуси до сих пор выясняются все обстоятельства произошедшей аварии, сообщает пресс-служба ведомства.

Следственный эксперимент, который запланирован на ночь четверга, необходим для точного определения видимости водителем пешехода в ночное время и темпа движения пешехода. Поэтому на участке рядом с домом №116, на части автодороги по проспекту Независимости от улиц Филимонова до Калиновского, если будет дождь, движение других ТС сотрудники Госавтоинспекции ограничит.

Прошлой осенью рядом с Национальной библиотекой в ДТП пострадал пешеход. Фото: sk.gov.by.

– Просим участников дорожного движения заблаговременно учесть эту информацию, планируя свой маршрут, – предупредили в СК.