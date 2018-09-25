2018-09-25T20:08:23+03:00
Происшествия

В Минске рядом с Национальной библиотекой проведут следственный эксперимент по ДТП годичной давности

Опытный текст запланировано провести ночью 27 сентября [карта]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Если ночью будет дождь движение транспорта на проспекте ограничат.Если ночью будет дождь движение транспорта на проспекте ограничат.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Чуть менее года назад, 26 октября 2017 года, примерно в пять часов утра в районе Национальной библиотеки произошло серьезное ДТП. Во время столкновения пешеход был тяжело травмирован. В Следственном комитете Беларуси до сих пор выясняются все обстоятельства произошедшей аварии, сообщает пресс-служба ведомства.

Следственный эксперимент, который запланирован на ночь четверга, необходим для точного определения видимости водителем пешехода в ночное время и темпа движения пешехода. Поэтому на участке рядом с домом №116, на части автодороги по проспекту Независимости от улиц Филимонова до Калиновского, если будет дождь, движение других ТС сотрудники Госавтоинспекции ограничит.

Прошлой осенью рядом с Национальной библиотекой в ДТП пострадал пешеход. Фото: sk.gov.by.

Прошлой осенью рядом с Национальной библиотекой в ДТП пострадал пешеход. Фото: sk.gov.by.

– Просим участников дорожного движения заблаговременно учесть эту информацию, планируя свой маршрут, – предупредили в СК.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Взрыв на Могилевдрев: шесть человек ранены
С 1 октября в Беларуси поднимут цены на сигареты
В Минске задержали безработного жителя Речицы больше чем с килограммом насвая
Минстройархитектуры предложило сократить площадь квартир в новостройках на 15 процентов
Фотофакт. В Витебске 25 сентября выпал первый снежный град
Беларусь поставит в Зимбабве технику на $60 миллионов
Из психиатрической больницы в Могилеве сбежали трое подростков
Жительницу Витебска убили и закопали в лесу, чтобы присвоить квартиру
Парня, который выдавал себя за девушку, осудили на пять лет
Грибами в Беларуси в этом году отравились 50 человек
В Любанском районе по дороге с рыбалки убили пенсионера
В Лунинце объявили карантин из-за нападения бешеной лисы на домашних животных
Уже сегодня квартиру от «Евроопт» разыграет Александр Патлис
В Столинском районе сборщики клюквы обнаружили человеческие останки
В МЧС рассказали о последствиях сильного ветра
В Заславле горел детский сад, эвакуировали 139 детей
Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Ухане, обыграв теннисистку из топ-10
В Заславле загорелся детский сад: 139 детей вывели на улицу
СК: подделала документ об изъятии денег из кассы и забрала их себе
После дискотеки пошел домой за ножами: в Бешенковичском районе убили мужчину
В Беларуси средняя зарплата за август увеличилась на 15 рублей
В Минске парень переночевал в чужой машине, разбил ее на парковке и украл видеорегистратор
Сейчас в Беларусь чаще всего приезжают немцы, англичане и американцы
Житель Ляховичей притворился, что забыл о расписке на $100 тысяч
Трое детей и 47 взрослых отравились в Беларуси грибами в этом году
25 населенных пунктов в Брестской области обесточил тот самый cильный ветер, которого ждали с прошлой недели
Александр Лукашенко: Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси
Мальчик из Светлогорска засунул голову между металлическими прутьями ограждения