Подробности ЧП на «Могилевдреве»: взрыв произошел в лакокрасочном цехе
ЧП на «Могилевдреве» произошло 25 сентября в конце рабочего дня - в 18.30. Как сообщает Следственный комитет, в лакокрасочном цехе произошел взрыв. Случился пожар, который ликвидировали сотрудники МЧС.
Сообщается о шестерых пострадавших - это сотрудники предприятия, которые работали в этом цеху. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, полученными в результате взрыва.
Следователи проводят осмотр места происшествия. Они опрашивают очевидцев и должностных лиц деревообрабатывающего предприятия. Также будут изъяты документы по технике безопасности на производстве.
Следователи изучат документацию по технике безопасности. Фото: Следственный комитет.
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