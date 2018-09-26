При реконструкции Коссовского дворца нашли сундук с книгой и монетами

СЕГОДНЯ 13:58 2018-09-26T14:25:03+03:00

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Артефакты обнаружили строители, когда прокладывали коммуникации. Они наткнулись на небольшой железный сундук петербуржской фирмы. Работы велись в присутствии археолога, поэтому сундук сразу и открыли. Внутри лежала книга и несколько монет. Они относятся к началу XX века.

- Книга в плохом состоянии. Ее поместили в специальный морозильник, чтобы она не разрушилась. Ждем приезда профессора из Национальной библиотеки, чтобы он ее забрал и попробовал отреставрировать. Также в сундуке были монеты 1906 - 1907 годов, - рассказал belta.by Артем Брухан, главный специалист управления культуры Брестского облисполкома.

Реконструкция в Коссовском дворце продолжается с 2008 года. Год назад на уже отремонтированных плошадях открылась временная экспозиция. Для туристов открыты пять залов, которые рассказывают о дворце, роде Пусловских, которому он принадлежал, а также о том, как происходит реставрация дворца.