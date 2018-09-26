Брестские пограничники задержали чиновника из Монголии, который бежал от преследования за коррупцию
Супружеская пара покушалась на незаконный переход белорусско-польской границы 24 сентября. Граждан Монголии задержали военнослужащие погранзаставы «Теребунь» в Брестском районе. Мужчина и женщина шли к границе в обход населенных пунктов и собирались пересечь границу вне пункта пропуска.
- Выяснилось, что мужчина состоял на государственной службе и при этом занимался противопраной деятельностью в Улан-Баторе. После того как об этом стало известно правоохранительным органам, чиновник принял решение вместе с женой скрыться у родственников в Германии, - комментирует Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской погрангруппы.
Известно, что в Монголии чиновника подозревали в коррупционных преступлениях. На проблемы с законом он нарвался и в Беларуси. Нарушителей поместили в изолятор временного содержания за незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима.
Супружеская пара намеревалась попасть к родственникам в Германию, но нелегалов вышлют обратно в Монголию.
- Нелегалов ожидает депортация с запретом въезда в Республику Беларусь сроком до 5 лет, - добавляют пограничники.