2018-09-26T17:38:35+03:00
Происшествия

Брестские пограничники задержали чиновника из Монголии, который бежал от преследования за коррупцию

Он вместе с женой хотел пересечь границу в обход пункта пропуска
Оксана БРОВАЧ
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Чиновник бежал из Монголии, но нарвался на проблемы с законом в Беларуси. Фото: Брестская погрангруппа.Чиновник бежал из Монголии, но нарвался на проблемы с законом в Беларуси. Фото: Брестская погрангруппа.
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Супружеская пара покушалась на незаконный переход белорусско-польской границы 24 сентября. Граждан Монголии задержали военнослужащие погранзаставы «Теребунь» в Брестском районе. Мужчина и женщина шли к границе в обход населенных пунктов и собирались пересечь границу вне пункта пропуска.

- Выяснилось, что мужчина состоял на государственной службе и при этом занимался противопраной деятельностью в Улан-Баторе. После того как об этом стало известно правоохранительным органам, чиновник принял решение вместе с женой скрыться у родственников в Германии, - комментирует Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской погрангруппы.

Известно, что в Монголии чиновника подозревали в коррупционных преступлениях. На проблемы с законом он нарвался и в Беларуси. Нарушителей поместили в изолятор временного содержания за незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима.

Супружеская пара намеревалась попасть к родственникам в Германию, но нелегалов вышлют обратно в Монголию.

Супружеская пара намеревалась попасть к родственникам в Германию, но нелегалов вышлют обратно в Монголию.

- Нелегалов ожидает депортация с запретом въезда в Республику Беларусь сроком до 5 лет, - добавляют пограничники.

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