2018-09-26T19:31:27+03:00
Происшествия

Депутат райсовета Слонима пообещал 500 рублей за поимку чупакабры

Неизвестный зверь терроризирует сельчан на Слонимщине уже больше месяца
Надежда БУТОВИЧ
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Чупакабра на Слонимщине убила больше двадцати домашних котов и собак. Фото: «Газета Слонімская».Чупакабра на Слонимщине убила больше двадцати домашних котов и собак. Фото: «Газета Слонімская».
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Слонимская чупакабра растерзала больше 20 домашних котов и собак, сообщает «Газета Слонімская».

«Комсомолка» уже писала о неизвестном звере, который 12 августа в деревне Деревная на Слонимщине оставил от дворового Пушка только голову и передние лапы. Но неизвестный зверь не унимается, из соседних деревень Загритьково, Дубровщина, Хорошевичи, Савичи и других бесследно исчезли за последние время не только собаки, но и коты.

Местные жители устраивали ночные дежурства, выходя из домов патрулировать улицы с ружьями и ночниками, но результата у дружинников не было. Теперь на опасного зверя объявлена охота.

Местные охотники думают, что животных убивает волк или рысь. Фото: «Газета Слонімская».

Местные охотники думают, что животных убивает волк или рысь. Фото: «Газета Слонімская».

– Поймавшему неизвестного зверя, будет выплачена премия от районных властей в размере 500 белорусских рублей, – пообещал сельчанам Олег Таргонский, председатель Слонимского районного Совета депутатов.

Пока местные охотники ждут 1 октября, когда официально будет разрешена загонная охота с собаками. Еще из Минска ждут «вабельщиков» для того, чтобы наконец-то расправиться с ненавистной чупакаброй.

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