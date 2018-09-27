Фотофакт: в Беларуси собирают крышечки, чтобы помочь детям
В магазинах городов Беларуси появляются необычные контейнеры в виде домиков. Туда предлагают бросать не простой мусор, а пластиковые крышечки от бутылок. Недавно такой контейнер появился в одном из магазинов Гомеля. Оказалось - в рамках проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки».
Цели проекта описываются на платформе Talaka.by: сбор пластиковых крышек в специальные контейнеры; передача вторсырья перерабатывающим предприятиям на платной основе; оказание помощи больным детям.
- В Беларуси не хватает финансирования на лечение больных детей, при этом в Минске за год аккумулируется на свалках 800 тонн пластиковых крышек - это 160 тыс. долларов, - пишет руководитель проекта Наталья Кунцевич.
Символы проекта - «крышарики». По аналогичному тегу - #крышарики - информацию о новостях проекта и подробностях реализации идеи можно найти в социальных сетях.
Какие крышечки подходят для переработки - написано на каждом контейнереФото: Павел МИЦКЕВИЧ