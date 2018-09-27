2018-09-27T09:28:52+03:00
Общество

Фотофакт: в Беларуси собирают крышечки, чтобы помочь детям

Недавно контейнер для «крышариков» появился в одном из магазинов Гомеля
Павел МИЦКЕВИЧ
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в Беларуси собирают крышечки, чтобы помочь детямв Беларуси собирают крышечки, чтобы помочь детямФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В магазинах городов Беларуси появляются необычные контейнеры в виде домиков. Туда предлагают бросать не простой мусор, а пластиковые крышечки от бутылок. Недавно такой контейнер появился в одном из магазинов Гомеля. Оказалось - в рамках проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки».

Цели проекта описываются на платформе Talaka.by: сбор пластиковых крышек в специальные контейнеры; передача вторсырья перерабатывающим предприятиям на платной основе; оказание помощи больным детям.

- В Беларуси не хватает финансирования на лечение больных детей, при этом в Минске за год аккумулируется на свалках 800 тонн пластиковых крышек - это 160 тыс. долларов, - пишет руководитель проекта Наталья Кунцевич.

Символы проекта - «крышарики». По аналогичному тегу - #крышарики - информацию о новостях проекта и подробностях реализации идеи можно найти в социальных сетях.

Какие крышечки подходят для переработки - написано на каждом контейнере Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Какие крышечки подходят для переработки - написано на каждом контейнереФото: Павел МИЦКЕВИЧ

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