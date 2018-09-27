2018-09-27T17:13:12+03:00
Происшествия

Минчанин застрял в мусоропроводе, пытаясь достать ключи

«Человек-паук», будучи пьяным, пролез по каналу мусоропровода три этажа
Павел МИЦКЕВИЧ
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Минчанин застрял в мусоропроводе, пытаясь достать ключи. Фото: МЧСМинчанин застрял в мусоропроводе, пытаясь достать ключи. Фото: МЧС
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Необычное ЧП в четверг утром произошло в многоэтажке по улице Неманской в Минске. На номер службы «101» сообщили о том, мужчина застрял в канале мусоропровода. Прибывшим на место происшествия специалистам МЧС рассказали, что 24-летний мужчина зашел в гости к знакомому и захотел ему помочь - выбросить мусор. Однако хорошее дело добром не окончилось: гость случайно уронил в мусоропровод ключи от своей квартиры.

У молодого человека возникла идея - самому спуститься по каналу мусоропровода с 9-го этажа, чтобы найти там потерю. С счастью, в результате отчаянного поступка ключи мужчина нашел - на уровне третьего этажа. А вот преодолеть три этажа вверх и выбраться наружу не смог.

- Молодой человек застрял, и прибывшие спасатели с уровня 7-го этажа спустили страховочное устройство и закрепили его на пострадавшем, предварительно расширив отверстие канала мусоропровода. А затем с использованием аварийно-спасательного инструмента достали мужчину из канала мусоропровода, - сообщает Минское городское управление МЧС.

Молодого человека передали прибывшим медикам, которые диагностировали травмы тазовых костей и головы. Как выяснилось, мужчина был пьян. «Скорая» отвезла «человека-паука» в больницу.

Минчанин застрял в мусоропроводе, пытаясь достать ключи. Фото: МЧС

Минчанин застрял в мусоропроводе, пытаясь достать ключи. Фото: МЧС

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