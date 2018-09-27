2018-09-27T18:55:06+03:00
Происшествия

В Гродно мошенники продавали специальные устройства для обворовывания банковских карт

Приборы прикреплялись к банкоматам и с помощью мини-видеокамеры считывали пин-коды [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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У мошенников был целый интернет-магазин с приборами для обворовывания банковских карт.У мошенников был целый интернет-магазин с приборами для обворовывания банковских карт.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В Гродненской области мошенники рекламировали и продавали так называемые скиммеры – приспособления для преступлений в сфере IT-технологий, у них был целый интернет-магазин, сообщают в МВД. Причем устройства, которыми торговали гродненцы, относятся к оборудованию «нового образца» – они «невидимы» для банкоматов. Изъято несколько скиммеров, стоимостью которых на «черном рынке» достигает нескольких тысяч долларов.

Скиммер помещается внутрь банкомата и не распознается антискимминговыми системами. Фото: МВД.

Скиммер помещается внутрь банкомата и не распознается антискимминговыми системами. Фото: МВД.

– Раньше подобные устройства мошенники прикрепляли на приемники банковских карт, при внимательном рассмотрении пользователь их мог увидеть. Новые скиммеры встраиваются внутрь банкоматов, а снаружи прикрепляется только миниатюрная видеокамера, которая записывает пин-коды. Установленные в ряде банкоматов антискимминговые приборы бессильны перед новыми устройствами, – рассказал Кирилл Вяткин, замначальника управления «К» МВД.

Снаружи остается миниатюрная видеокамера, считывающая пин-коды, которую очень трудно распознать. Фото: МВД.

Снаружи остается миниатюрная видеокамера, считывающая пин-коды, которую очень трудно распознать. Фото: МВД.

В Беларуси впервые установлен факт подобной торговой площадки для IT-преступников.

Рекомендуется всегда устанавливать СМС-оповещение, чтобы знать о «движении» денег с карты.

Задержаны продавцы новых скиммеров.

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